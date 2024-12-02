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11:07, 2 декабря 2024Экономика

Названы главные риски в российской экономике 2025 года

Российский крупный бизнес назвал главным риском экономики на 2025 год ставку ЦБ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Главным риском на следующий год для российской экономики с точки зрения крупного бизнеса является сохранение высокой ключевой ставки Центробанка на длительный срок. Об этом заявили 77 процентов участников совместного исследования банка ВТБ и РБК «Ожидания и прогнозы российского бизнеса — 2025», о котором пишет издание.

При этом большинство респондентов ожидают, что за год ставка опустится не ниже 18 процентов, в том числе треть опрошенных говорят о диапазоне 18-20 процентов. Средним результатом по выборке является 19 процентов.

Только 11 процентов представителей компаний считают, что высокие ставки — единственное оружие в борьбе с инфляцией, а негативный период надо просто переждать. В то же время 70 процентов ответили, что жесткая денежно-кредитная политика крайне негативно влияет на инвестиционную активность, а борьбой с инфляцией можно было бы пренебречь.

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Также в пятерке главных рисков компании называют ужесточение условий трансграничных платежей (61 процент), кадровый голод и рост затрат на оплату труда (57 процентов), повышение стоимости логистики для доставки импорта (39 процентов), а также снижение покупательной способности у населения России (30 процентов).

Что касается курса доллара, то 70 процентов опрошенных ожидают его в диапазоне 95-105 рублей, а средний прогноз составляет около 100 рублей. В настоящее время официальный курс доллара от ЦБ составляет 107,7 рубля, однако российские власти считают такое повышение разовым всплеском панических настроений на рынке.

Ранее эксперты не исключили, что ключевая ставка может вырасти до 25 процентов в начале следующего года, потому что инфляция в последний месяц только ускорилась. Согласно обновленному прогнозу Банка России, представленному в конце октября, по итогам года рост цен должен составить 8-8,5 процента, но различные аналитики предполагают существенный выход за обозначенные границы.

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