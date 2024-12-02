Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы

Юрист Южалин заявил, что июль и октябрь — самые выгодные для отпуска месяцы

Наиболее выгодным для отпуска месяцем в 2025 году будет июль и октябрь. Об этом рассказал юрист Александр Южалин, пишет РИА Новости.

«Самыми выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь. Чуть хуже — сентябрь, декабрь и апрель. Используя отпуск в эти месяцы, вы должны не сильно потерять в деньгах по сравнению с зарплатой», — сообщил он россиянам.

По словам эксперта, при отпуске в июле и октябре можно заработать больше, чем обычно. Южалин объяснил также, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно уходить в отпуск получающим оклад работникам.

Ранее эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина напомнила россиянам, что ежегодный оплачиваемый отпуск бывает основным и дополнительным. Так, основной отпуск полагается всем, кто работает по трудовому договору, и обычно длится 28 календарных дней. Дополнительный же отпуск прибавляется к основному и может быть положен работникам, трудящимся в районах Крайнего Севера, с опасными или вредными условиями труда.

Также ранее стало известно, что почти треть (31 процент) молодых россиян предпочитают «тихий отпуск» официальному и уезжают в путешествия без оповещения работодателя.