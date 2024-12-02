Россиянка описала привычку европейцев экономить фразой «русские могут себе позволить»

Российская тревел-блогерша описала привычку европейцев экономить на необходимых вещах фразой «русские могут себе позволить». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в России зимой и в межсезонье всегда теплые батареи в домах, но европейцы привыкли не тратиться на отопление и включать его минимально. Кроме того, они часто экономят на мелочах, к примеру, сдают бутылки в переработку.

«У нас подобная практика не так распространена, и если люди и занимаются сбором вторсырья, то чаще из принципа, а не ради денег», — рассказала россиянка.

Также европейцы не стесняются покупать одежду в секонд-хендах. «В России же ситуация иная: поход в секонд-хенд чаще всего воспринимается как признак бедности, именно поэтому у нас их так мало», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала особенности жизни в Италии фразой «противоречат нашим ценностям». По словам автора публикации, некоторые поступки итальянцев русским никогда не понять.