Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:09, 26 ноября 2024Путешествия

Россиянка описала особенности жизни в Италии фразой «противоречат нашим ценностям»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Radiokukka / Getty Images

Российская тревел-блогерша описала особенности жизни в Италии фразой «противоречат нашим ценностям». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, некоторые поступки итальянцев русским никогда не понять. К примеру, они любят выпить алкоголь в течение дня — обед и ужин не обходятся без пары бокалов вина. При этом европейцы не считают такую привычку вредной для здоровья.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

«А вот в России дела с алкоголем обстоят иначе, выпивать посреди дня у нас не принято. Такое поведение осуждается», — заметила блогерша.

Кроме того, итальянцы любят громко разговаривать и не стесняются проявлять эмоции на людях. Это касается как мужчин, так и женщин любого статуса и возраста, добавила россиянка. Также экспрессивные европейцы могут выругаться, если им что-то не нравится, и не пытаются произвести хорошее впечатление.

Ранее другая российская туристка побывала на итальянском острове Сицилия и описала местную еду фразой «это просто отвратительно». По ее словам, в основном там все едят только хлеб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

      Российский военный две недели уклонялся от службы и получил два года колонии

      Россияне стали занимать больше денег у микрокредиторов

      Россияне обварились кипятком на улице при прорыве трубы

      Раскрыты подробности об управлявших сгоревшим в Анталье SSJ-100 пилотах

      В российском регионе приняли закон об абортах

      Красный рассвет в Москве объяснили

      Минобороны показало поражение бронетехники ВСУ в Курской области

      Стало известно об обеспечившем поражение пехоты ВСУ российском рядовом

      В Турции заявили о скором вынужденном отступлении США по конфликту на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше