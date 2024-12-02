Российские дилеры не смогли избавиться от авто ушедших брендов

IZ.RU: дилеры РФ не могут распродать авто ушедших брендов 2022-го и ранних годов

В России упал спрос на автомобили ушедших из страны брендов. Автодилеры не могут распродать машины 2022 года выпуска и более ранних годов, передают «Известия» (IZ.RU).

На складах продавцов задержались на несколько лет примерно 170 авто европейских брендов, 150 машин китайского производства и 60 единиц, сделанных в Корее. «Причем, несмотря на небольшой интерес покупателей, цены на них растут из года в год. Так, в конце 2024 года дилеры просят 2,6 млн рублей за Kia Seltos 2022 года выпуска, хотя в прошлом году она стоила 2,3 млн, а в 2022 году обошлась бы в 1,8 млн», — приводит данные издание.

Тем временем в сегменте дорогих европейских марок стоимость основной части машин превышает 7 миллионов рублей.

По словам опрошенных изданием экспертов, падение спроса вызвано большими трудностями, с которыми сталкиваются водители в вопросе обслуживания автомобилей. Также недоступность полного пакета програмных опций и технического обслуживания делает такие модели менее привлекательными на вторичном авторынке.

Ранее автоэксперт Никита Родионов перечислил основные ошибки водителей при покупке машин с рук. По его словам, нельзя полагаться только на показания толщиномера при оценке кузовного ремонта автомобиля, ограничиватся проверкой авто на онлайн-сервисах и принимать решение о покупке без заезда в автосервис, а также не проверять юридическую чистоту транспортного средства.