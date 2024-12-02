Угрозу Трампа наказать за отказ от доллара назвали неосуществимой

Инвестбанкир Коган объяснил неосуществимость угроз Трампа за отказ от доллара

Недавнее заявление избранного президента США Дональда Трампа о готовности ввести 100-процентные пошлины для тех стран, что собираются отказаться от использования доллара, неосуществимы на практике. Об этом в комментарии изданию «Ридус» заявил инвестиционный банкир Евгений Коган.

По его словам, реализация таких угроз потребовала бы слишком радикальных изменений экономической и валютной политики, к которым страна не готова. Например, США должны перестать бесконтрольно печатать и увеличивать денежную массу, а также сократить госдолг и значительно уменьшить или же вовсе ликвидировать хронический дефицит бюджета.

Однако, утверждает Коган, бюджетные проблемы США настолько серьезны, что максимум, на что может рассчитывать будущая администрация, это сократить дефицит бюджета с двух до полутора триллионов долларов, что не слишком поможет делу.

Также банкир напомнил, что для укрепления статуса доллара как основы мировой валютной системы Белому дому необходимо снять угрозу заморозки платежей. «Либо ты делаешь валюту, с которой можно будет работать полностью, демократичную, либо постоянно замораживаешь платежи», — заключил он.

Заявление Трампа, сделанное в собственной социальной сети Truth Social, касалось в первую очередь стран БРИКС. Поводом для них стали опасения экспертов по поводу создания объединением альтернативной валюты, которая может бросить вызов доллару, а также желанием членов объединения увеличить расчеты в национальных валютах.

Между тем сами члены БРИКС утверждают, что не ведут переговоры о создании альтернативной валюты, а предложения отказа от доллара звучат только от стран, столкнувшихся с серьезными санкциями США.

Месяц назад Коган отмечал, что, вопреки общему мнению, в последние два года денежная масса долларов не растет, а снижается на 1,4 процента. За тот же период рублевая денежная масса выросла почти в полтора раза — на 43,3 процента.