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15:10, 2 ноября 2024Экономика

Работу денежного печатного станка в России и США сравнили

Инвестбанкир Коган: денежная масса в России растет в семь раз быстрее, чем в США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Представления о том, что в США активно выпускают в обращения новые доллары, что еще называют включением печатного станка, не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале рассказал инвестиционный банкир Евгений Коган.

Сравнивая ситуацию в России и США, он заметил, что за год прирост долларовой денежной массы составляет всего 2,6 процента, в том время как рублевой — 18,8 процента. В разрезе двух лет картина становится еще более показательной — при увеличении объема рублей на 43,3 процента долларов стало меньше на 1,4 процента.

По его словам, при таких условиях нет ничего удивительного в ситуации с ростом цен в России и действиями Центробанка, задирающего ключевую ставку до 21 процента, чтобы остановить увеличение объемов кредитов и рост номинального спроса, которые и двигают инфляцию.

При этом Коган подчеркивает, что говорить о крахе рубля нельзя. Дело в том, что высокая инфляция и снижение курса рубля компенсируют активное наращивание денежной массы.

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Ранее директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова объяснила, что никаких «коварных планов» по остановке кредитования у регулятора нет, речь идет только о сохранении финансовой стабильности. Она добавила, что банкротство ряда предприятий из-за высокой ставки может даже пойти на пользу экономике.

Между тем Telegram-канал Cbonds.ru подсчитал, что Россия вышла в мировые лидеры по величине реальной процентной ставки. Под ней подразумевается разница между ставкой и официальной инфляцией. В этом рейтинге страна обходит Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри-Ланку, Демократическую Республику Конго, Кению, Грузию, Гамбию и Руанду.

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