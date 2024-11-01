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12:58, 1 ноября 2024Экономика

Банк России опроверг наличие коварных планов

ЦБ: Банк России не планировал полностью остановить кредитование
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Меры, предпринятые Банком России, были направлены на ограничение рискованного кредитования. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, ее процитировало ТАСС.

«Коварных планов полностью остановить кредитование у нас не было никогда», — заверила Данилова.

Она подчеркнула, что ЦБ, принимая очередные макропруденциальные меры, смотрит, как они влияют на финансовую доступность. По ее словам, в настоящее время банковский сектор выглядит устойчивым и регулятор не ждет каких-то значимых проблем.

Ранее Данилова рассказала, что, несмотря на политику Банка России, корпоративное кредитование продолжило расти.

До этого стало известно, что даже повышение ключевой ставки до 19 процентов не изменило динамику корпоративного кредитования.

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