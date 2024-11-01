Банк России заметил перегрев в одном из сегментов кредитования

ЦБ: корпоративное кредитование почти не заметило роста ключевой ставки

На рынке корпоративного кредитования наблюдается перегрев. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, сегмент розничного кредитования отреагировал на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ — ежемесячные темпы снизились почти в два раза. Однако корпоративное кредитование продолжает расти годовым темпом, превышающим 20 процентов.

«Существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», — констатировала Данилова.

Ранее появилась информация, что средняя полная стоимость кредитов выросла до 31,7 процента. Некоторые эксперты объяснили происходящее неопределенностью по поводу границ повышения ключевой ставки.

В свою очередь, корпоративное кредитование продолжило расти и после повышения ключевой ставки до 19 процентов, хотя предполагалось, что это повысит стоимость займов и охладит процесс. В августе банковский корпоративный портфель вырос на 1,9 процента, а в сентябре — на 2 процента.