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12:01, 1 ноября 2024Экономика

Банк России заметил перегрев в одном из сегментов кредитования

ЦБ: корпоративное кредитование почти не заметило роста ключевой ставки
Кирилл Луцюк

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

На рынке корпоративного кредитования наблюдается перегрев. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, сегмент розничного кредитования отреагировал на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ — ежемесячные темпы снизились почти в два раза. Однако корпоративное кредитование продолжает расти годовым темпом, превышающим 20 процентов.

«Существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», — констатировала Данилова.

Ранее появилась информация, что средняя полная стоимость кредитов выросла до 31,7 процента. Некоторые эксперты объяснили происходящее неопределенностью по поводу границ повышения ключевой ставки.

В свою очередь, корпоративное кредитование продолжило расти и после повышения ключевой ставки до 19 процентов, хотя предполагалось, что это повысит стоимость займов и охладит процесс. В августе банковский корпоративный портфель вырос на 1,9 процента, а в сентябре — на 2 процента.

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