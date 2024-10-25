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07:37, 25 октября 2024Экономика

Россиянам предсказали опережающие темпы роста стоимости кредитов

«Известия»: средняя полная стоимость кредитов выросла до 31,7 процента

Фото: Globallookpress.com

В России наблюдается рост средней полной стоимости кредитов (ПСК), в которую входят все расходы, которые должник несет за период кредитования. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на топ-20 российских банков.

Оказалось, что средняя ПСК дошла до 31,7 процента. За последние полтора месяца показатель увеличился на 2,2 процентных пункта, что больше чем в два раза превысило шаг повышения ключевой ставки.

Как заявил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, наблюдаемая тенденция объясняется неопределенностью по поводу границ роста ключевой ставки. Поэтому рынок закладывает в цены ее увеличение до 21 процента. Глава АКРА Михаил Полухин констатировал, что банки поднимают ставки по займам быстрее, чем растет «ключ», так как опасаются ухудшения качества портфелей. В ближайшие месяцы ПСК не прекратит расти опережающими темпами.

Ранее, Национальное бюро кредитных историй сообщило, что в сентябре объем выданных потребительских кредитов достиг 394,5 миллиарда рублей. По сравнению с августом снижение превысило 27 процентов. Также упало и количество займов данного вида. Оно составило 2,46 миллиона.

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      Кирилл Луцюк
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