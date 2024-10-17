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16:36, 17 октября 2024Экономика

В России обрушилась выдача одного вида кредитов

НБКИ: объем выданных потребкредитов упал в России почти на 30 процентов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В первом месяце осени 2024 года объем выданных потребительских кредитов достиг 394,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Таким образом, по сравнению с августом этот объем упал на 27,2 процента. Кроме того, пошло вниз и количество займов данного вида. Оно составило 2,46 миллиона. За месяц сокращение составило 25,7 процента.

Самый большой объем выданных потребительских кредитов зафиксирован в Москве (34,8 миллиарда рублей), Московской области (23,7 миллиарда), Краснодарском крае (14,5 миллиарда), Санкт-Петербурге (13,9 миллиарда) и Свердловской области (12,7 миллиарда).

Серьезнее всего объем упал в Санкт-Петербурге (минус 35,4 процента), Якутии (минус 34 процента), Москве (минус 32 процента), Московской области (минус 31,5 процента) и Красноярском крае (минус 31,2 процента).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в сентябре сокращение выдачи потребительских ссуд серьезно ускорилось. Одна из причин этого — жесткая денежно-кредитная политика банка России, охлаждающая рынок необеспеченного кредитования.

В августе продолжили замедляться темпы кредитования российского малого и среднего бизнеса. Объем полученных предпринимателями займов снизился до 1,3 триллиона рублей.

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      Кирилл Луцюк
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