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01:00, 2 декабря 2024Мир

Трамп назначил двух сватов на посты в своей администрации

Трамп назначил тестей дочерей Иванки и Тиффани на посты в своей администрации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил бизнесмена Массада Булоса старшим советником по арабским и ближневосточным делам. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Булос — тесть дочери Трампа от второй жены Марлы Мейплз — Тиффани. В 2022 году она вышла замуж за сына Булоса. Как пишут американские СМИ, бизнесмен поддерживал республиканца и встречался с представителями мусульманского сообщества в США во время предвыборной кампании.

Как выяснили журналисты, отец и дед Массада Булоса были влиятельными фигурами в ливанской политике. Сам бизнесмен поддерживает контакты с представителями разных политических кругов Ливана, в том числе с «Хезболлой».

Накануне Дональд Трамп заявил, что номинировал отца своего зятя Чарльза Кушнера на должность посла во Франции. По словам политика, его сват является основателем и председателем Kushner Companies, «одной из крупнейших и самых успешных частных компаний по недвижимости в стране».

При этом в начале ноября издание Financial Times написало, что зять и бывший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в новую администрацию главы Белого дома. Также ранее сообщалось, что избранный президент Штатов не будет вновь назначать своих детей на должности в его администрации.

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