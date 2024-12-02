Украинский порноактер рассказал о своей непростой работе

Украинский порноактер объяснил, почему его профессия не так проста, как может показаться. Об этом он рассказал изданию Daily Star.

В прошлом 28-летний Валентин был боксером, выступавшим в супертяжелом весе. Поначалу он снимал домашнее порно лишь для забавы. Стать профессиональным порноактером ему посоветовали друзья, которых впечатлили его видео. Валентин последовал их совету и со временем добился определенных успехов. В последние годы он снимается в Азии, используя псевдоним HugeBossDom, и живет попеременно в Бангкоке, Гонконге и Сингапуре.

По словам Валентина, мужчинам труднее пробиться в порноиндустрии, поскольку публику интересуют преимущественно женщины. Кроме того, существуют естественные препятствия, мешающие порноактерам работать больше. «Женщина может удовлетворить сто мужчин в день или какой там сейчас рекорд. А меня как мужчины хватит максимум на семь женщин за раз, — поясняет он. — Это тяжело».

Валентин утверждает, что некоторым порноактерам требуются препараты для поддержания эрекции, особенно во время долгих съемок. «Это часть физических требований, которые предъявляет такая работа, — говорит он. — Чтобы чего-то добиться и хорошо зарабатывать, нужно уметь с этим справляться».

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип об индустрии контента для взрослых. Они назвали мифом мнение, что у порноактеров нет других навыков и интересов.