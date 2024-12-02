В Харьковской области сообщили о наступлении ВС России на трех направлениях

Ганчев: ВС России наступают на купянском, боровском и волчанском направлениях

Российские войска наступают в Харьковской области на купянском, боровском и волчанском направлениях. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

По словам чиновника, основным направлением российского наступления в регионе остается купянское, при этом также развивается наступление в изюмском районе.

Кроме того, Вооруженные силы России также продвигаются под Волчанском и у села Липцы.

Ранее на Украине заявили об угрозе взятия Купянска российскими военными. По словам экс-командира роты батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгения Дикого, российские военные на многих участках успешно форсируют реку Оскол.