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14:21, 2 декабря 2024Мир

В России высказались об угрозе конфликта с Турцией из-за Сирии

Депутат Чепа допустил разговор с Эрдоганом из-за конфликта в Сирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Конфликт России и Турции на фоне событий в Сирии на данный момент маловероятен, сказал в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Тем не менее он не исключил определенного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Конфликт между нашими странами, я думаю, — это желание некоторых сторон. Сейчас мы знаем о совершенных террористических актах в некоторых провинциях Сирии, знаем, что войска Дамаска отступили. Турция, со своей стороны, официально заявляет, что не причастна к поддержке террористических группировок. Но кто-то, очевидно, их поддерживает», — сказал Чепа.

Он счел противостояние в Сирии достаточно серьезным и добавил, что если Россия увидит прямую поддержку Турцией террористических группировок, может состояться некий разговор с Эрдоганом.

«Мы знаем, что президент Сирии Башар Асад хотел выйти на разговор с Эрдоганом. Пока сделать это не удалось. Но, видимо, у него есть какие-то основания для диалога. В любом случае пока не стоит усугублять ситуацию, потому что мы понимаем, кому выгодно это разжигание. Будем надеяться, что конфликта все же не случится», — заключил политик.

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Ранее агентство Associated Press (AP) заявило, что обострение ситуации в Сирии и наступление террористических группировок на Алеппо может привести к конфликту России и Турции из-за противоречащих интересов двух стран в регионе.

Напомним, 28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. За три дня Вооруженные силы Сирии уничтожили около тысячи боевиков.

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