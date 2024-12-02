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20:44, 2 декабря 2024Мир

Вето России на программу США в Совбезе ООН объяснили

Постпредство РФ: программу США в Совбезе ООН заблокировали из-за Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Manuel Elias / Globallookpress.com

Российская сторона воспользовалась правом вето и заблокировала декабрьскую программу США в Совете Безопасности (СБ) ООН из-за отказа Вашингтона исключить из нее заседание по Украине. Об этом ТАСС сообщили в постпредстве РФ при всемирной организации.

«Американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», — цитирует агентство первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

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По словам дипломата, Москва была изначально «предсказуема и транспарентна» в своей позиции. «Сложно сказать, что тут сказалось больше — американское упрямство или англосаксонская солидарность», — добавил он.

Ранее в МИД России заявили, что контакты приехавшего в Нью-Йорк главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе мероприятий ООН не предполагаются.

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