В МИД прокомментировали возможную встречу Лаврова и Блинкена

Рябков: возможные контакты Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке не предполагаются

Возможные контакты главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе мероприятий ООН в Нью-Йорке не предполагаются. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Рябков прокомментировал предстоящее участие Лаврова в мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке. По его словам, контакты глав дипломатических ведомств России и США в ходе визита не предполагаются.

Дипломат сообщил, что российская делегация получила значительную часть виз на мероприятия ООН с участием Лаврова, однако в МИД ожидают оставшиеся запрошенные визы.

17 января официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что 22-24 января Лавров примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН. Совбез обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.

Ранее Лавров заявил о возможном препятствии США принятию резолюции ООН по Газе. Министр предположил, что США сделают выбор в пользу соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников вместо принятия резолюции СБ ООН.