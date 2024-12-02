Военкор Сладков: предложение ВР дать Трампу Нобелевскую премию мира позорит ВСУ

В Верховной Раде (ВР) Украины предложили номинировать избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Эту новость прокомментировал в Telegram-канале российский военкор Александр Сладков, пизвав украинских депутатов не позорить бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ).

«Да, а теперь о невозможно смешном, — описал ситуацию венный корреспондент. — Ну, ребят, ну парубки, ну хлопцы… Ну, как же так. Депутаты Украины, не позорьте ваших солдат, которые воюют с нами стойко. Мы их бьем, они отступают, сдаются, но, в основном они достойно, хоть и безуспешно, сопротивляются. А вы…»

Ранее Сладков озвучил Украине условия для успешных мирных переговоров с Россией. По его словам, доверие Москвы к Киеву установится только тогда, когда на территории республики появятся «наши военные базы» и РФ обеспечит «контроль киевских политических движений».