Военкор Сладков: доверие РФ к Украине обеспечат наши военные базы в республике

Чтобы Россия начала доверять Украине в вопросе проведения мирных переговоров, Киев должен выполнить ряд условий, в частности — допустить появление военных баз РФ на территории республики. Требования озвучил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Он напомнил, что в обсуждениях подготовки к мирному урегулированию конфликта, кроме прочего, звучал тезис, что перед началом переговоров обе стороны конфликта должны прекратить огонь, что, по мнению украинской стороны, приведет к началу обоюдного доверия.

«На Украине все горячее споры на тему: "Как обмануть Россию на переговорах"? Если спросят меня, то я отвечу: доверять Киеву нельзя ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах», — написал военкор.

По его словам, украинская сторона много раз прибегала к обману, по своему усмотрению или по велению западных союзников. «Основа доверия — это наши военные базы на "нейтральной" Украине. И наш контроль киевских политических движений», — подчеркнул Сладков.