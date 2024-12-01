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22:43, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

В Германии раскрыли намерения Трампа подтолкнуть Украину к территориальным уступкам

Военэксперт Масала: Трамп будет подталкивать Украину к территориальным уступкам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп будет давить на украинские власти, подталкивая их к территориальным уступкам. Намерения будущего американского лидера в отношении конфликта на Украине раскрыл военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала, его цитирует журнал Focus.

По словам военэксперта, Германия тайно разделяет подход Трампа. «Зеленский видит, что это требование (пойти на территориальные уступки) также является преобладающим мнением в европейской политике, особенно в ФРГ, хотя и за закрытыми дверями. Его предложение вступить в НАТО и таким образом передать подконтрольные Киеву территории под защиту альянса — это его реакция на эти события», — заявил он.

Одновременно Масала обращает внимание, что Киев не может рассчитывать на возвращение утраченных территорий, используя ту поддержку, которой он сейчас располагает. «Это практически невозможно в нынешней ситуации», — подчеркнул специалист.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Украина сама должна решить, согласна ли она на территориальные потери и другие уступки ради заключения мирного соглашения с Россией. Он напомнил, что США стремились дать Киеву как можно больше инструментов, чтобы он мог вступить в переговоры с Москвой с сильных позиций.

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