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18:27, 2 декабря 2024Забота о себе

Врач сравнила вред кальяна и сигарет

Эндокринолог Зухра Павлова: кальяны могут вредить здоровью не меньше сигарет
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Luciano Oliveira / Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что кальяны вредны для организма не меньше, чем сигареты. Об этом сравнении врач написала в своем Telegram-канале.

По словам доктора, кальянный дым содержит больше токсинов, чем сигаретный, при этом используемый в кальянах водный фильтр удерживает только около трех процентов вредных примесей. Павлова отметила, что при курении кальяна человек вдыхает в 70 раз больше смол и в 11 раз больше угарного газа, чем при курении сигарет.

«Исследования показывают, что это может нанести вред сердцу и кровеносным сосудам вплоть до развития ишемической болезни сердца», — предупредила врач.

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Эндокринолог также сослалась на данные эксперимента, во время которого почти 50 человек курили кальян в течение 30 минут. Выяснилось, что за этого время у них повысилось артериальное давление, а частота сердечных сокращений выросла на 16 ударов в минуту.

Ранее стоматолог Ольга Гусева предупредила курильщиков о вреде сигарет для зубов. По ее словам, курение может стать причиной потери вкуса и развития рака.

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