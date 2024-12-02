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17:09, 2 декабря 2024Наука и техника

Выявлена польза алкоголя и вред чая и кофе

Nutrients: чай и кофе повысили риск ревматоидного артрита
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tina Guina / Unsplash

Ученые из Школы наук о питании выявили пользу алкоголя и вред чая и кофе, что связано с риском развития ревматоидного артрита. Результаты были опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе анализа исследователи выявили, что умеренное употребление алкоголя, а также увеличение потребления жирной рыбы, фруктов, овощей и злаков связано со снижением риска ревматоидного артрита. При этом употребление чая и кофе может быть связано с повышением риска. Такие результаты подчеркивают сложное взаимодействие диетических факторов и развития аутоиммунных заболеваний, в основе которых лежит влияние на воспалительные процессы и иммунную систему.

Исследование охватило 30 научных работ, выполненных за период с 2000 по 2024 год, и включило данные более 10 тысяч пациентов с ревматоидным артритом. Авторы использовали систематический подход, чтобы оценить эффект 32 категорий продуктов питания. Рассмотренные методики включали анализ воздействия отдельных диетических компонентов на риск заболевания.

Полученные данные показали, что жирная рыба и витамин D могут играть защитную роль, помогая снижать воспаление и поддерживать иммунную регуляцию. Умеренное употребление алкоголя — эквивалент одной пинты пива или одного бокала вина в неделю — также показало снижение риска на 4 процента за каждые дополнительные две единицы потребления. Однако защитный эффект алкоголя исчезал при чрезмерном употреблении, начиная с 7,5 единицы в неделю.

С другой стороны, каждая дополнительная чашка чая в день ассоциировалась с увеличением риска ревматоидного артрита на 4 процента, хотя базовый риск оставался низким. Связь между потреблением кофе и увеличением риска была менее выраженной, но все же заметной, что указывает на необходимость дальнейшего изучения влияния этих напитков на иммунные процессы.

Исследование демонстрирует, что диета может играть значительную роль в профилактике ревматоидного артрита. Авторы подчеркивают важность индивидуального подхода к питанию для людей с риском аутоиммунных заболеваний. Увеличение потребления полезных продуктов, таких как жирная рыба, злаки, овощи и витамин D, может помочь снизить вероятность развития этого изнурительного заболевания.

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