Женщина проползла 15 метров по трубе ради спасения котенка

В США женщина проползла 15 метров по канализационной трубе, чтобы спасти котенка

Женщина из США пришла на помощь котенку, застрявшему в канализационной трубе. Об этом пишет UPI.

Сотрудник офиса шерифа из штата Флорида услышал мяуканье, доносящееся из трубы ливневой канализации около колонии для несовершеннолетних в округе Эскамбия. На место прибыла сотрудница региональной службы защиты животных сержант Меридит Роберсон. Она попыталась использовать аудиозапись с мяуканьем кошки-матери, чтобы выманить котенка поближе к отверстию.

«Я снова включила звуки кошки-матери, а затем увидела его маленькие глазки-бусинки в конце трубы», — сказала Роберсон в пресс-релизе. Котенок не решился подойти ближе, поэтому ради его спасения Роберсон надела налобный фонарь и залезла в канализацию. Она сказала, что ей пришлось проползти около 15 метров, чтобы добраться до котенка. «Мне было немного страшно ползти туда», — призналась она. Котенка удалось спасти, его назвали Пайпс (Трубы) и отвезли к ветеринару на осмотр. Вскоре ему начнут искать хозяев.

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