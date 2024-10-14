В российский магазин в коробке с чипсами приехали трое котят

В Петрозаводске в магазине нашли трех котят в коробке с упаковками чипсов

Сотрудники магазина «Магнит» в российском городе нашли в коробке с упаковками чипсов троих котят. Фотографии с котятами появились в группе для сотрудников магазина «ВКонтакте».

Трех нежданных гостей обнаружили кладовщики продуктового магазина в Петрозаводске во время приемки товара. Коробку привезли из распределительного центра. По всей видимости, сотрудники центра при сборке отвлеклись и не заметили, как котята забрались внутрь.

В магазине уточнили, что животные самостоятельно выбрались на свободу через час после того, как приехали. Один котенок оказался полосатым, второй — белым, а третий — персиковым. Всем троим быстро нашли новых хозяев.

Ранее сообщалось, что в Малайзии котенок упал в вольер с тиграми в зоопарке. Хищники обступили кота, но сотрудники зоопарка успели его спасти.