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14:15, 14 октября 2024Из жизни

В российский магазин в коробке с чипсами приехали трое котят

В Петрозаводске в магазине нашли трех котят в коробке с упаковками чипсов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сотрудники магазина «Магнит» в российском городе нашли в коробке с упаковками чипсов троих котят. Фотографии с котятами появились в группе для сотрудников магазина «ВКонтакте».

Трех нежданных гостей обнаружили кладовщики продуктового магазина в Петрозаводске во время приемки товара. Коробку привезли из распределительного центра. По всей видимости, сотрудники центра при сборке отвлеклись и не заметили, как котята забрались внутрь.

В магазине уточнили, что животные самостоятельно выбрались на свободу через час после того, как приехали. Один котенок оказался полосатым, второй — белым, а третий — персиковым. Всем троим быстро нашли новых хозяев.

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      Антонина Черташ
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