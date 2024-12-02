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11:27, 2 декабря 2024Забота о себе

Женщина столкнулась с редким видом рака после появления язвы во рту

Belfast Live: женщина лишилась части языка после появления язвы во рту
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Etain Fitzpatrick / belfastlive.co.uk

Жительница Северной Ирландии Этейн Фицпатрик лишилась части языка после того, как у нее появилась язва во рту, которая оказалась симптомом онкологического заболевания. О том, как она столкнулась с редким видом рака, рассказало издание Belfast Live.

В 2022 году во рту у женщины появилась незаживающая язва. Она обратилась к стоматологу, врач направил ее в больницу на биопсию. «За пять недель ожидания язва стала настолько болезненной, что я едва могла есть. Из-за этого я начала худеть», — рассказала Фицпатрик.

Обследование показало, что у нее рак. Женщине сделали операцию, которая длилась десять часов, и удалили часть языка. Затем его восстановили с помощью тканей бедра и руки. Врачи предупредили Фицпатрик, что после операции у нее могут возникнуть проблемы с речью и движениями шеей.

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Последующие анализы показали, что рак отступил, и женщине не пришлось проходить курс химиотерапии. «Когда консультант связался со мной и сказал, что теперь у меня нет рака, я плакала, не могла в это поверить. Я никогда не пропускаю визиты к стоматологу, и именно он определил болезнь на ранней стадии. Мне же даже в голову не пришло, что это может быть рак», — сказала Фицпатрик.

Ранее терапевт, диетолог Регина Ахуньянова перечислила главные факторы, провоцирующие развитие рака. Ими доктор назвала ожирение, употребление ультрапереработанных продуктов и большое количество красного мяса в рационе.

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