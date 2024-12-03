16-летний россиянин оказался в реанимации на Бали с переломами и разрывом желудка

Shot: подросток из России попал в аварию на Бали и оказался в реанимации

Подросток из России попал в аварию во время отдыха на Бали и оказался в реанимации с тяжелыми травмами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

16-летний Ярослав Ж. попал в жесткое ДТП на мотоцикле в ночь с 29 на 30 ноября, после чего его доставили в больницу в Денпасаре с множественными переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря.

После операции 30 ноября состояние туриста стало критическим, однако выяснилось, что в реанимации в тот момент не было врачей, а медсестра не знала, чем помочь россиянину. Как пишет канал, его чудом удалось стабилизировать.

При этом отмечается, что индонезийские врачи отказываются выдавать родителям подростка данные о его лечении и обследованиях. «Максимум, чего удалось добиться, — это файл с компьютерной томографией, но без сделанного контраста эти документы бесполезны», — говорится в публикации.

Семья Ярослава рассказала, что ему нужна срочная диагностика. Российские врачи, которые пытаются контролировать его состояние онлайн, опасаются развития отека головного мозга. «Без адекватной противошоковой терапии у парня есть максимум 48 часов — счет идет на минуты», — пишет источник.

Отмечается, что родные подростка остаются на связи с МИД РФ, медициной катастроф и местным российским консульством.

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