47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото в кожаных микрошортах

Российская певица Анна Плетнева опубликовала фото в кожаных микрошортах

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева опубликовала фото в откровенном образе. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя поп-исполнительница разместила серию фото, на которых позировала, сидя на офисном столе, в кожаных микрошортах и черных капроновых колготках. Помимо этого, звезда надела белую расстегнутую рубашку, сквозь которую виднелся бюстгальтер.

Внешний вид Плетневой завершил укороченный пиджак и туфли на каблуках. Вдобавок она воспользовалась многочисленными аксессуарами, в том числе очками с прозрачными стеклами и массивными серьгами. «Если бы я была офисным работником, то выглядела бы так», — написала она.

В ноябре солистка группы «Винтаж» опубликовала фото в купальнике у моря. Так, знаменитость уперлась руками и одной ногой в песок, наклонив голову, и подняла вторую ногу вверх.