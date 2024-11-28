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09:46, 28 ноября 2024Ценности

47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото в купальнике

Российская певица Анна Плетнева опубликовала фото в темном купальнике у моря
Екатерина Ештокина

Фото: @dusya_star

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева опубликовала фото в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя поп-исполнительница разместила серию кадров, на одном из которых она снялась в темном раздельном купальнике у моря в необычной позе. Так, знаменитость уперлась руками и одной ногой в песок, наклонив голову, и подняла вторую ногу вверх.

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При этом звезда распустила волосы и продемонстрировала подтянутое и стройное тело с рельефными мышцами. «Сегодня я решила вспомнить события этого лета», — подписала она.

Ранее в ноябре 47-летняя солистка группы «Винтаж» снялась в нижнем белье. В опубликованном ролике звезда позировала в белых бюстгальтере и трусах.

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