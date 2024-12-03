«Аэроэкспресс» повысил тарифы на проезд в экспресс-автобусах и поездах в декабре

С 3 декабря «Аэроэкспресс» повышает тарифы на проезд в экспресс-автобусах и поездах. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Стоимость билета по тарифу «Стандарт» составит 650 рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что также будут проиндексированы тарифы «Стандарт Туда — Обратно», «Бизнес» и «Бизнес Туда — Обратно». Тем временем цена одной поездки в/из аэропорта по тарифам группы «Подписка» составит от 133 рублей, а по абонементу — от 230 рублей.

Более того, с 10 декабря будет расширена линейка группы тарифов «Семейный»: теперь воспользоваться им пассажиры смогут не только для поездки «туда-обратно», но и для поездки в одну сторону. Он предусмотрен для поездки до двух взрослых и до трех детей, стоимость поездки для одного человека в рамках тарифа составит от 300 рублей.

«Стоимость поездки на экспресс-автобусах на всех направлениях составит 400 рублей в одну сторону, 700 рублей – туда и обратно», — добавили в компании. За поездку на экспресс-автобусе по тарифам группы «Подписка» россиянам придется заплатить уже от 120 рублей, а по абонементу — от 207 рублей».

Такой рост цен на представители «Аэроэкспресса» объяснили инфляцией.

Ранее стало известно, что с 2022 по 2024 год стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург выросла в среднем более чем на 62 процента. Это и другие подорожавшие направления для поездок по России раскрыл сервис «Купибилет».