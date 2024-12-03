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13:38, 3 декабря 2024Экономика

Китай заверил Трампа в нежелании БРИКС бороться с США

МИД КНР объявил об отсутствии в действиях БРИКС антиамериканской направленности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Страны БРИКС не намерены бороться против США или какой-то другой страны в рамках «блоковой конфронтации», объединение ставит перед собой цели всеобщего развития и процветания. Об этом, комментируя угрозы избранного президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных импортных пошлин, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает ТАСС.

По его словам, Пекин продолжит работать с партнерами по БРИКС для углубления практического сотрудничества в различных областях, а сама организация выступает за открытость и инклюзивность.

В конце прошлой недели Трамп в собственной соцсети Truth Social заявил, что если БРИКС попытается создать альтернативу доллару или начнет сознательно отказываться от него, Белый дом фактически закроет американский рынок для стран, что занимаются такой практикой.

МИД Бразилии неофициально оценил слова Трампа как бессмысленную провокацию, потому что после своего вступления в должность ему придется учитывать сложившийся в мировой экономике расклад.

В свою очередь, южноафриканские дипломаты напомнили, что БРИКС не вел и не ведет переговоров о создании альтернативы доллару, а концентрируется на росте доли расчетов в национальных валютах. В республике указали, что громкие нарративы о борьбе с американской валютой возникли из-за искажения фактов и неверной трактовки официальных заявлений.

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