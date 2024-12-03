Деловой климат в немецком автопроме упал до минимума с 2022 года

Ifo: индекс делового климата в автопроме Германии упал до -32,1 пункта

По итогам ноября индекс делового климата в немецкой автомобильной промышленности опустился до минимального с первого квартала 2022 года уровня и достиг отметки -32,1 пункта. О кризисе в одном из ключевых секторов экономики ФРГ сообщается ТАСС со ссылкой на данные мюнхенского Института экономических исследований (Ifo).

Индекс отслеживает в том числе общие настроения в отрасли. В октябре он находился на отметке -28,6 пункта. Таким образом, за последний месяц осени индекс опустился на 3,5 пункта. Достигнутый показатель стал минимальным с первого квартала 2022 года. На сопоставимом уровне он также находился в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса и власти Германии стали вводить локдауны.

Аналитик Анита Вельфл связала ухудшение настроений в немецком автопроме с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики она отнесла высокий уровень конкуренции с иностранными производителями, а также трансформацию глобального рынка с учетом зеленой повестки. «Отрасль оказалась зажатой в тисках трех факторов — масштабной трансформации, огромной конкуренции и слабой экономики», — резюмировала эксперт.

В Ifo также отметили снижение индекса оценки экономической ситуации. Это обстоятельство, пояснили аналитики, свидетельствует о пессимистических настроениях менеджеров относительно нынешней ситуации в немецкой экономике и ее ближайших перспектив. На этом фоне индикаторы готовности руководителей концернов нанимать новых сотрудников также продемонстрировали спад. Вельфл связала подобные факторы прежде всего со снижением загрузки местных заводов после удовлетворения остаточного спроса после пандемии коронавируса. В настоящее время, подчеркнула эксперт, новых заказов недостаточно, чтобы обеспечить полную загрузку производственных мощностей.

В 2024 году ряд крупнейших немецких автоконцернов столкнулись со снижением чистой прибыли. По итогам первых девяти месяцев показатель Mercedes-Benz Group упал на 31 процент в сравнении с тем же периодом прошлого года и опустился до уровня в 7,8 миллиарда евро. В свою очередь, операционная прибыль Porsche сократилась в третьем квартале на 41 процент. Серьезные трудности испытывает и Volkswagen, руководство которого заявило о планах закрыть заводы в Оснабрюке, Дрездене и Эмдене, что грозит потерей рабочих мест для около 10 тысяч сотрудников.

Накануне, 2 декабря, рабочие заводов автогиганта провели двухчасовую предупредительную забастовку перед переговорами с участием профсоюза, которые пройдут 9-го числа. Протесты начались на фоне предложения руководства понизить зарплату сотрудников концерна на десять процентов.