Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:20, 3 декабря 2024Экономика

Деловой климат в немецком автопроме упал до минимума с 2022 года

Ifo: индекс делового климата в автопроме Германии упал до -32,1 пункта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

По итогам ноября индекс делового климата в немецкой автомобильной промышленности опустился до минимального с первого квартала 2022 года уровня и достиг отметки -32,1 пункта. О кризисе в одном из ключевых секторов экономики ФРГ сообщается ТАСС со ссылкой на данные мюнхенского Института экономических исследований (Ifo).

Индекс отслеживает в том числе общие настроения в отрасли. В октябре он находился на отметке -28,6 пункта. Таким образом, за последний месяц осени индекс опустился на 3,5 пункта. Достигнутый показатель стал минимальным с первого квартала 2022 года. На сопоставимом уровне он также находился в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса и власти Германии стали вводить локдауны.

Аналитик Анита Вельфл связала ухудшение настроений в немецком автопроме с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики она отнесла высокий уровень конкуренции с иностранными производителями, а также трансформацию глобального рынка с учетом зеленой повестки. «Отрасль оказалась зажатой в тисках трех факторов — масштабной трансформации, огромной конкуренции и слабой экономики», — резюмировала эксперт.

В Ifo также отметили снижение индекса оценки экономической ситуации. Это обстоятельство, пояснили аналитики, свидетельствует о пессимистических настроениях менеджеров относительно нынешней ситуации в немецкой экономике и ее ближайших перспектив. На этом фоне индикаторы готовности руководителей концернов нанимать новых сотрудников также продемонстрировали спад. Вельфл связала подобные факторы прежде всего со снижением загрузки местных заводов после удовлетворения остаточного спроса после пандемии коронавируса. В настоящее время, подчеркнула эксперт, новых заказов недостаточно, чтобы обеспечить полную загрузку производственных мощностей.

Материалы по теме:
Поезда в Германии начали массово опаздывать. Как миллионы немцев страдают от гигантского транспортного кризиса?
Поезда в Германии начали массово опаздывать.Как миллионы немцев страдают от гигантского транспортного кризиса?
5 марта 2024
Германия решила упростить выдачу гражданства. Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
Германия решила упростить выдачу гражданства.Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
2 февраля 2024

В 2024 году ряд крупнейших немецких автоконцернов столкнулись со снижением чистой прибыли. По итогам первых девяти месяцев показатель Mercedes-Benz Group упал на 31 процент в сравнении с тем же периодом прошлого года и опустился до уровня в 7,8 миллиарда евро. В свою очередь, операционная прибыль Porsche сократилась в третьем квартале на 41 процент. Серьезные трудности испытывает и Volkswagen, руководство которого заявило о планах закрыть заводы в Оснабрюке, Дрездене и Эмдене, что грозит потерей рабочих мест для около 10 тысяч сотрудников.

Накануне, 2 декабря, рабочие заводов автогиганта провели двухчасовую предупредительную забастовку перед переговорами с участием профсоюза, которые пройдут 9-го числа. Протесты начались на фоне предложения руководства понизить зарплату сотрудников концерна на десять процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      В США заявили о «хорошо показавшем себя на Украине» российском Су-57

      Командование Южной Кореи назвало причину введения военного положения

      Певица Рита Ора кардинально сменила имидж

      Ургант пошутил над отношениями Познера с руководством Первого канала

      Стюардесса предложила сажать пассажиров в тюрьму за некоторые поступки в самолете

      Стало известно о возможности отменить военное положение в Южной Корее

      Валюта Южной Кореи упала к доллару после введения военного положения

      Жители российского города оказались вынуждены почти неделю жить без газа

      Назван вид спорта для профилактики деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше