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16:11, 3 декабря 2024Спорт

Джикия рассказал об уходе из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Джикия заявил, что ушел из клуба не по своей воле
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Защитник «Химок» Георгий Джикия в интервью YouTube-каналу Smol talk, который ведет игрок «Краснодара», рассказал об уходе из «Спартака».

Джикия заявил, что ушел из столичной команды не по своей воле. Он объяснил, что у него закончился контракт, но клуб ничего ему не предложил. Футболист отметил, что уважает решение команды.

«Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы сто процентов договорились, потому что в моей голове я заканчивал свою карьеру в "Спартаке" через несколько лет, так скажем, потому что я прекрасно понимал тот факт, что я не буду играть до 35-36 лет, хотя как бог даст», — добавил бывший капитан команды.

Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/2024. Защитник играл за красно-белых с 2016 года. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

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