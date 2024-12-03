Француз побывал в России и назвал раздражающие привычки местных жителей

Француз побывал в России и назвал две раздражающие его привычки местных жителей. Своим мнением он поделился в видео, опубликованном в аккаунте его русской жены @madame_moutaux в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Маттиас признался, что в России люди редко придерживают дверь в метро или других общественных местах входящему или выходящему человеку. Это вызвало у него недоумение, поскольку во Франции такое поведение считается дурным тоном.

Кроме того, Маттиас злился, когда окружающие настаивали, что ему нельзя давать слишком много алкоголя. «Каждый раз, когда я пью, все женщины говорят: "А, он француз, не давайте ему так много водки!" Это мне тоже не нравится в России», — пожаловался иностранец, добавив, что «все остальное — супер».

Ранее российский тревел-блогер побывал в Германии и перечислил самые раздражающие, на его взгляд, привычки немцев. В частности, он удивился, что местные жители очень жесткие, прямолинейные и любят высказывать свое мнение в лицо.