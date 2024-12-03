Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:44, 3 декабря 2024Путешествия

Француз побывал в России и назвал раздражающие привычки местных жителей

Алина Черненко

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Француз побывал в России и назвал две раздражающие его привычки местных жителей. Своим мнением он поделился в видео, опубликованном в аккаунте его русской жены @madame_moutaux в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Маттиас признался, что в России люди редко придерживают дверь в метро или других общественных местах входящему или выходящему человеку. Это вызвало у него недоумение, поскольку во Франции такое поведение считается дурным тоном.

Материалы по теме:
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
15 февраля 2024
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
19 ноября 2024

Кроме того, Маттиас злился, когда окружающие настаивали, что ему нельзя давать слишком много алкоголя. «Каждый раз, когда я пью, все женщины говорят: "А, он француз, не давайте ему так много водки!" Это мне тоже не нравится в России», — пожаловался иностранец, добавив, что «все остальное — супер».

Ранее российский тревел-блогер побывал в Германии и перечислил самые раздражающие, на его взгляд, привычки немцев. В частности, он удивился, что местные жители очень жесткие, прямолинейные и любят высказывать свое мнение в лицо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      Двух топ-менеджеров РЖД обвинили в получении многомиллионных взяток

      Дуа Липа похвасталась снимками в откровенном наряде с глубоким декольте

      Мужчина оказался единственным пассажиром самолета из-за задержки рейса и был потрясен

      Путин указал Эрдогану на необходимость поддерживать законную власть в Сирии

      Урсула фон дер Ляйен добилась мести всем волкам Европы за своего съеденного пони

      Показана польза фруктов и овощей для психического здоровья

      Мужчина ударил россиянку ножом на глазах у ребенка из-за замечания

      Маск высказался о росте госдолга США

      В Раде предложили ставить на воинский учет прошедших базовую службу женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше