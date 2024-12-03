Грудь звезды «Эмили в Париже» на кинопремьере раскритиковали со словами «гелевые мешочки»

Фанаты оценили грудь англо-американской актрисы Лили Коллинз, сыгравшей главную роль в сериале «Эмили в Париже», на кинопремьере «Дьявол носит Prada» в Лондоне словами «гелевые мешочки». Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

35-летняя звезда вышла в свет в блестящем облегающем платье с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь несимметричной формы. Помимо этого, артистка надела бежевые босоножки на каблуке и распустила короткие волосы. При этом она похвасталась подтянутой и стройной фигурой.

Фанаты, в свою очередь, раскритиковали внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Асимметричные соединения», «Нужно снова пойти к хирургу!!», «Эти имплантаты не только выглядят нелепо, но и выглядят крайне болезненно», «Эти гелевые мешочки выглядят странно», «Эти шары на ней выглядят глупо», «Миниатюрным женщинам с нулевым содержанием жира нужно избегать грудных имплантатов. Они выглядят ужасно! Хотя платье хорошее», — заключили пользователи сети.

В сентябре звезда «Эмили в Париже» вышла в свет без макияжа. На размещенных кадрах видно, что знаменитость надела черные широкие брюки, пиджак и бежевый тренч.