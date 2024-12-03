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12:44, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

Известный российский комик рассказал о работе на автомойке за 120 рублей за два дня

Комик Амарян рассказал о работе на автомойке за 120 рублей за два дня
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: группа Labelcom во «ВКонтакте»

Известный российский стендап-комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Гурам Амарян рассказал о работе на автомойке. Подробности он раскрыл в шоу «Откуда ты?», выпуск которого доступен во «ВКонтакте».

Комик вспомнил, как два дня работал на автомойке в Нижнем Новгороде. «Там просто стояли машины, надо было их мыть, мне заплатили за два дня 120 рублей», — отметил юморист.

По словам Амаряна, до популярности он также работал мерчандайзером в крупных российских супермаркетах. «Мне говорили, что курица стухла, и надо было сесть и нюхать, какая именно стухла, ее убирать, а другие оставлять. Это отвратительно было», — раскрыл он свои обязанности на прошлом месте работы.

Ранее Амарян рассказал, что во время работы в супермаркете ему платили 66 рублей в час. Еще одним из факторов, который ему не нравился, юморист назвал график: ему нужно было работать либо 9, либо 12 часов в день.

В мае 2023 года Амарян раскрыл самую большую сумму, которую он получил за участие в корпоративе. Комик признался, что однажды ему заплатили 1,5 миллиона рублей за выступление на новогоднем мероприятии. Вместе с тем он назвал этот корпоратив самым отвратительным мероприятием в его карьере.

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