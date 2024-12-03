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20:53, 3 декабря 2024Россия

Матвиенко отреагировала на «гудящих» от недовольства врачей

Матвиенко потребовала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации и отреагировать на «гудящих» от недовольства врачей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, в то время, как Минздрав России утверждает, что проблем с переходом на новые клинические требования нет, врачи выражают недовольство.

«Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. (...) Вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионам», — объявила Матвиенко. Она отметила, что не реагировать на напряжение в системе здравоохранения нельзя.

Согласно законодательству, 1 января 2025 года заканчивается переходный период, по истечении которого лечебные учреждения должны оказывать услуги согласно клиническим рекомендациям. На основе этих рекомендаций построена система финансирования медпомощи, кроме того, на них опираются эксперты при оценке помощи при судебном конфликте пациента и врача.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин разрешил медикам передавать полиции информацию о психических расстройствах россиян.

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