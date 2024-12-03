Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 3 декабря 2024Мир

Между Швецией и Финляндией вновь оборвался кабель

HS: кабель между Финляндией и Швецией оборвался в двух местах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Между Финляндией и Швецией произошел обрыв телекоммуникационного кабеля компании GlobalConnect в двух местах. Об этом сообщили в Финском управлении транспорта и связи Traficom, передает газета Helsingin Sanomat (HS).

«Оба кабеля, судя по всему, были оборваны во время строительных работ, так что это была обычная ситуация. Ремонтные работы завершены», — указали изданию в ведомстве.

В управлении также отметили, что это не первый случай за последние недели, когда обрываются подводные кабели в Северной Европе.

18 ноября между Финляндией и Германией оборвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи объявил военное положение

      В российском городе бешеная собака прорвалась на лекцию к студентам

      Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

      Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

      Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

      В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

      Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

      В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

      Минобороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров

      В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и врачами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше