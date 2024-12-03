Между Швецией и Финляндией вновь оборвался кабель

HS: кабель между Финляндией и Швецией оборвался в двух местах

Между Финляндией и Швецией произошел обрыв телекоммуникационного кабеля компании GlobalConnect в двух местах. Об этом сообщили в Финском управлении транспорта и связи Traficom, передает газета Helsingin Sanomat (HS).

«Оба кабеля, судя по всему, были оборваны во время строительных работ, так что это была обычная ситуация. Ремонтные работы завершены», — указали изданию в ведомстве.

В управлении также отметили, что это не первый случай за последние недели, когда обрываются подводные кабели в Северной Европе.

18 ноября между Финляндией и Германией оборвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1.