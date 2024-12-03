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14:40, 3 декабря 2024Бывший СССР

МИД Грузии вызвал послов стран Прибалтики после введения санкций

МИД Грузии вызвал послов Литвы, Латвии и Эстонии после введения санкций
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ColorMaker / Shutterstock / Fotodom

Министерство иностранных дел Грузии вызвало послов Литвы, Латвии и Эстонии после введения санкций против грузинских политиков. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, дипломаты стран Прибалтики отказались давать официальные комментарии СМИ перед вызовом в МИД Грузии. На момент публикации новости ведомство также не публиковало сообщений в соцсетях и на официальном сайте.

2 декабря МИД Литвы опубликовал список грузинских чиновников, против которых страна ввела именные санкции. Под санкции Вильнюса за «нарушение прав человека» попали основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение включить 13 граждан Грузии в список персон нон грата. Уточняется, что запрет на въезд для них будет введен на неопределенный срок.

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