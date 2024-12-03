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18:02, 3 декабря 2024Мир

МИД Южной Кореи созвал совещание в связи с военным положением

Глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель созвал совещание из-за военного положения
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель созвал совещание высокопоставленных чиновников в связи с введением в стране военного положения. Об этом сообщает Yonhap.

«Министр иностранных дел Чо Тхэ Ель созвал совещание по вопросу чрезвычайного военного положения», — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране, объяснив это необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». В симпатиях к Северной Корее и попытках парализовать работу властей страны он обвинил Демократическую партию, контролирующую парламент.

В связи с произошедшим Министерство обороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров.

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