На Украине переименовали Министерство реинтеграции в Министерство нацединства

Кабмин Украины переименовал Министерство реинтеграции в Министерство нацединства

Кабмин Украины переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он заявил, что с первого дня российско-украинского конфликта единство было главным оружием Украины. По его словам, это было единство внутри страны, с иностранными партнерами и единство украинцев по всему миру. Шмыгаль добавил, что сегодня Верховная Рада назначила на должность вице-премьер-министра — министра национального единства Украины Алексея Чернышева. Правительство со своей стороны приняло решение о переименовании ведомства.

Ранее Министерство по вопросам реинтеграции Украины объявило принудительную эвакуацию в Краматорском и Покровском районах на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Ведомство сообщило, что эвакуированных детей и их сопровождающих обеспечат бесплатным жильем и гуманитарной помощью.