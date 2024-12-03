Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:05, 3 декабря 2024Бывший СССР

На Украине переименовали Министерство реинтеграции в Министерство нацединства

Кабмин Украины переименовал Министерство реинтеграции в Министерство нацединства
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кабмин Украины переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он заявил, что с первого дня российско-украинского конфликта единство было главным оружием Украины. По его словам, это было единство внутри страны, с иностранными партнерами и единство украинцев по всему миру. Шмыгаль добавил, что сегодня Верховная Рада назначила на должность вице-премьер-министра — министра национального единства Украины Алексея Чернышева. Правительство со своей стороны приняло решение о переименовании ведомства.

Ранее Министерство по вопросам реинтеграции Украины объявило принудительную эвакуацию в Краматорском и Покровском районах на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Ведомство сообщило, что эвакуированных детей и их сопровождающих обеспечат бесплатным жильем и гуманитарной помощью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      Мэр российского города попросил не снимать работу коммунальщиков на камеру

      Минобороны Южной Кореи приказало армии готовиться

      В США заявили о «хорошо показавшем себя на Украине» российском Су-57

      Командование Южной Кореи назвало причину введения военного положения

      Певица Рита Ора кардинально сменила имидж

      Ургант пошутил над отношениями Познера с руководством Первого канала

      Стюардесса предложила сажать пассажиров в тюрьму за некоторые поступки в самолете

      Стало известно о возможности отменить военное положение в Южной Корее

      Валюта Южной Кореи упала к доллару после введения военного положения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше