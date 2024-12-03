На Украине рассказали о связях олигарха Коломойского с командой Трампа

«Страна.ua»: Коломойский установил контакты с помощником Трампа

Украинский предприниматель Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) установил контакты с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

«У Коломойского есть контакт с одним из близких соратников Трампа — Борисом Эпштейном», — сообщают авторы.

Как пишет издание, олигарх установил контакты с Эпштейном для возможных интриг против президента Украины Владимира Зеленского. При этом отмечается, что помощник Трампа недавно стал фигурантом скандала с вымогательством денег за должности в новой администрации президента США. Предположительно, Эпштейн потерял влияние и лишился права формировать состав Белого дома.

Ранее «Страна.ua» заявило о росте интриг против Зеленского из-за победы Трампа. Приход Трампа к власти в США дал украинским элитам основание полагать, что в скором времени военный конфликт закончится.