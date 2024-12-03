На Украине заявили о росте интриг против Зеленского из-за победы Трампа

«Страна.ua»: из-за победы Трампа против Зеленского плетут интриги

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала политическое брожение на Украине и дала новый виток интриг против президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах.

Издание пишет, что приход Трампа к власти в США дал украинским элитам основание полагать, что в скором времени военный конфликт закончится и на Украине пройдут президентские выборы, в которых Зеленский проиграет. Согласно социологическим данным, это может произойти, если соперником нынешнего президента на выборах станет главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Источник издания сообщает, что отправленный в СИЗО олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) установил контакт с соратником Трампа Борисом Эпштейном. По его словам, создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты, нацеленные на смену власти в стране.

Ранее Коломойский обвинил Зеленского и его ближайшее окружение в рейдерском захвате компании «Укрнафта», доля которой ранее принадлежала его компаниям. Бизнесмен подчеркнул, что хоть украинский президент и заявил, что «Укрнафта» прошла процедуру национализации, официальные документы говорят о другом.