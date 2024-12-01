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21:07, 1 декабря 2024Бывший СССР

Коломойский обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»

Олигарх Коломойский обвинил Зеленского в рейдерском захвате «Укрнафты»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшее окружение в рейдерском захвате компании «Укрнафта», доля которой ранее принадлежала его компаниям. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам бизнесмена, отчуждение акций «Укрнафты», которое было проведено в конце 2022 года через ставку верховного главнокомандующего, осуществлено из-за желания взять организацию под свой контроль.

Коломойский подчеркнул, что украинский президент утвердительно и недвусмысленно заявил: «Укрнафта» прошла процедуру национализации. Однако официальные документы, как уточнил олигарх, говорят о другом.

Ранее Игорю Коломойскому отменили арест по одному из уголовных дел. Однако олигарх продолжает оставаться в СИЗО из-за ареста по другим эпизодам. Он, в свою очередь, назвал себя заложником, за которого требуют деньги.

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