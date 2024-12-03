Назван напиток для улучшения работы мозга

Диетолог Стародубова: напиток из какао-бобов улучшает работу мозга

Напиток из какао-бобов придает бодрости, улучшает настроение и работу мозга, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Полезные качества напитка она назвала в комментарии РИА Новости.

По словам Стародубовой, какао-порошок содержит фосфор, железо, калий, магний, витамины А и Е. Кроме того, в его состав входят антиоксиданты полифенолы, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Какао также обладает тонизирующим эффектом, улучшает настроение, продуктивность и мыслительную активность, добавила она.

Диетолог обратила внимание на то, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, например темного шоколада, тоже благоприятно сказывается на здоровье, в частности, нормализует давление.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным.