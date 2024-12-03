Немецких журналистов удалили из зала во время встречи главы МИД Китая с Бербок

В Китае немецких журналистов удалили из зала во время встречи Ван И с Бербок

В Китае немецких журналистов удалили из зала во время встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с ее китайским коллегой Ван И. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

До этого министр иностранных дел ФРГ выступила с критикой в адрес Пекина, после чего сторона КНР попросила представителей немецких СМИ покинуть зал и объявила, что совместных пресс-релизов по итогам встречи не будет.

Ранее Анналена Бербок заявила, что Китай и КНДР якобы разжигают конфликт на Украине. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, в украинском конфликте якобы используются беспилотники китайского производства, а северокорейские войска принимают участие в боевых действиях.

