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12:31, 3 декабря 2024Забота о себе

Кардиолог раскрыла правила питания для здоровья сердца

Кардиолог Арланова: для здоровья сердца нужно есть жирную рыбу дважды в неделю
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gabrihita / Shutterstock / Fotodom

Питательные вещества, получаемые с пищей, могут укрепить сосуды, нормализовать уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала кардиолог, терапевт клиники La Salute Арина Арланова. Правила питания для здорового сердца врач раскрыла в комментарии «Ленте.ру».

Главное правило здорового питания — баланс и разнообразие, сказала кардиолог. В рационе должны быть белки, жиры и углеводы в правильных пропорциях.

Одним из самых полезных для сердца продуктов доктор назвала жирную рыбу: лосось, скумбрию, сельдь, тунца. Они содержат омега-3 жирные кислоты, снижающие уровень плохого холестерина. Также употребление жирной рыбы помогает в профилактике образования тромбов. Поэтому есть ее нужно хотя бы дважды в неделю. Тем, кто не любит рыбу, ее можно заменить на льняное масло, семена чиа или грецкие орехи, уточнила доктор.

Она также порекомендовала есть свежие овощи и фрукты, так как они богаты клетчаткой, которая помогает выводить из организма избыток холестерина. Кроме того. в них содержатся антиоксиданты, которые предохраняют сосуды от повреждений.

Особую пользу сердцу приносят шпинат, капуста, брокколи (источник калия и магния), черника, малина, клюква (богаты защищающими сердце полифенолами), цитрусовые (источник витамина С)

Арина Арлановакардиолог, терапевт

Доктор посоветовала добавить в рацион цельнозерновой хлеб, овсянку, бурый рис и киноа. Эти продукты содержат клетчатку, которая необходима организму для поддержания здорового уровня сахара в крови и снижения риска атеросклероза. Также можно разнообразить рацион источниками растительного белка и клетчатки, а именно бобовыми (чечевицей, фасолью).

Помогает поддерживать здоровье сердца и темный шоколад (с содержанием какао не менее 70 процентов). Он богат флавоноидами, которые улучшают кровообращение. Врач уточнила, что в день достаточно съедать 20–30 граммов этого продукта.

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Для профилактики сердечных болезней врач также призвала ограничить употребление жирного мяса и продукты с трансжирами, соли, сахара и сладостей.

Ранее Арланова назвала простые правила профилактики инфаркта. В частности она посоветовала как можно больше двигаться.

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