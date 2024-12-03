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16:04, 3 декабря 2024Из жизни

Потерявший половину тела из-за аварии мужчина рассказал о своей жизни

Мужчине из США ампутировали половину тела после падения с моста на погрузчике
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nick Alias / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина, потерявший половину тела после аварии с погрузчиком, рассказал о своей жизни. Об этом пишет LadBible.

Лорен Шауэрс пережил ужасную трагедию в 2019 году, когда ему было 18 лет. Он работал подсобным рабочим на строительной площадке в штате Монтана. 27 сентября он был за рулем погрузчика, который упал с моста. Шауэрс пролетел около 15 метров и оказался наполовину придавленным автомобилем. Погрузчик целиком раздробил ему ноги и часть таза. При падении Шауэрс также потерял предплечье правой руки. Хирурги спасли ему жизнь, но им пришлось ампутировать мужчине половину тела.

Спустя пять лет после трагедии Шауэрс вместе с женой Сабией Райхе ведет канал на YouTube под названием Sabia and Loren. Почти 642 тысячи подписчиков ежедневно смотрят ролики о жизни пары после роковой аварии. В одном из их последних видео Шауэрс подвел итоги по случаю годовщины операции. По его словам, благодаря реабилитации его боли стали значительно слабее и теперь с ними легче справляться.

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Райхе продолжает во всем поддерживать мужа и ухаживает за ним. Пара сообщила, что теперь они «знают, чего ждать» от жизни. Они признались, что у них не самый активный образ жизни — большую часть времени они читают книги и смотрят телевизор. Райхе, которая состояла в отношениях с Шауэрсом еще до аварии, спросили, совпала ли нынешняя жизнь с ожиданиями, которые у нее были в 2019 году. «И да, и нет. Я надеялась, что мы будем вместе и все как-то устроится, но четкого видения будущего у меня не было», — сказала женщина.

Ранее Лорен Шауэрс рассказал, что жить без половых органов не так уж и плохо. «Сейчас я чувствую себя довольно свободно, потому что у меня нет сексуальных мыслей о девушках», — объяснил он.

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