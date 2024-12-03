Путешествие всей жизни превратилось для пожилой туристки в «сущий ад» из-за вируса

Daily Record: туристка заразилась COVID-19 во Флориде и попала в реанимацию

Путешествие всей жизни превратилось для пожилой британской туристки в «сущий ад» из-за COVID-19 и гриппа. Об этом сообщает Daily Record.

По информации издания, 76-летняя Патрисия Бантинг приехала во Флориду, США, из британского города Уиган на семейный праздник. Она копила деньги на поездку последние два года и очень хотела повидаться с родными. Однако в планы путешественницы вмешалась болезнь: женщина заразилась опасным вирусом и попала в реанимацию.

Поскольку у Бантинг не было денег на медицинскую страховку, теперь ее семье приходится оплачивать крупные больничные счета. Им также предстоит отдать деньги за перевозку пациентки обратно в Уиган. Родные уже открыли сбор средств и попросили всех неравнодушных оказать поддержку.

Ранее австралийская туристка отправилась в отпуск мечты в Канаду и описала поездку фразой «настоящий ад». Она ехала одна в машине, и в нее врезался грузовик.