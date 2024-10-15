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13:36, 15 октября 2024Путешествия

Туристка отправилась в отпуск мечты в Канаду и описала поездку фразой «настоящий ад»

Daily Mail: австралийка отправилась в отпуск в Канаду и чудом выжила в аварии

Фото: Freepik

Австралийская туристка отправилась в отпуск мечты в Канаду и описала поездку фразой «настоящий ад». Об аварии, в которой она чудом выжила, сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, Хлоя Мибус из Гамильтона 2 октября ехала одна в машине, и в нее врезался грузовик Девушка оказалась зажата в собственном автомобиле, но смогла выбраться и вызвать скорую помощь. Ее доставили в больницу с опасными травмами, в том числе разрывом селезенки, внутренним кровотечением и переломами.

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Теперь Мибус предстоит провести до четырех месяцев в больнице и еще несколько месяцев реабилитации дома. Кроме того, у нее скопились большие долги за оплату медицинских услуг в Канаде, поскольку туристическая страховка покрыла лишь часть из них.

Родные девушки организовали сбор средств, чтобы помочь ей справиться с финансовыми трудностями, а мать прилетела в Канаду, чтобы сопровождать ее в Австралию.

Ранее супружеская пара поехала в отпуск мечты в Мексику и заявила, что отдых превратился в ад из-за потопа в гостинице. Британец Пол Харрис поехал в Канкун с женой Джен Паффетт, чтобы отметить 60-летие.

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