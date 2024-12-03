Раскрыта судьба оказавшегося в реанимации в результате ДТП на Бали российского подростка

Shot: пострадавшего в ДТП на Бали российского подростка перевезут на родину

Российского подростка, пострадавшего в жестком ДТП на индонезийском острове Бали, перевезут на родину. Судьбу 16-летнего Ярослава раскрыл Telegram-канал Shot.

Мать пострадавшего рассказала журналистам, что ее сыну нужно провести в местной больнице еще минимум десять дней, после этого будет решаться вопрос о его транспортировке в Россию. По требованию консульства и МИД РФ врачи отдали родителям подростка все необходимые для его перевозки документы.

По данным источника, Ярослав оказался в реанимации с переломами обеих рук, закрытым переломом таза, разрывом мочевого пузыря и желудка. Родным россиянина выставили счет за лечение в размере 600 миллионов индонезийских рупий (около четырех миллионов рублей). При этом каждый день сумма увеличивается.

Семья Ярослава уже четвертый день живет в больнице и планирует открывать сбор средств. Чтобы перевезти подростка в Россию, его близкие будут обращаться в МЧС, надеясь на минимальную цену. Как пишет Telegram-канал, перелет авиакомпанией Emirates стоит около 1,5 миллиона рублей.

Информация о том, что подросток из России попал в аварию во время отдыха на Бали и оказался в реанимации с тяжелыми травмами, появилась 3 декабря. После операции состояние туриста было критическим, но его удалось стабилизировать.